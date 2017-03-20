2017 03 20 08:49:19

За минулий тиждень у Полтаві народилось 86 дітей

Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє , що за минулий тиждень (з 10 березня 2017 року з 8:00 по 17 березня 2017 року на 8:00) у місті Полтава народилось 86 дитини: 40 дівчаток та 46 хлопчиків.

В міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилося 62 дитини: 26 дівчаток та 36 хлопчиків.

У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилося 24 дитини: 14 дівчаток та 10 хлопчиків.