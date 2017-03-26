2017 03 26 13:32:53

За минулу добу полтавські рятувальники 7 разів гасили пожежі на відкритих територіях

ГУ ДСНС у Полтавській області На Полтавщині рятувальники 7 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території. Про це повідомляє

Так о 19:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території, що виникла в с. Верхоли Полтавського району. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 19:23, а ліквідували – о 19:26. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем знищено сміття на площі 70 м.кв. Травмованих та загиблих немає. Наразі причина пожежі встановлюється.

О 12:42 на відкритій території в Подільському районі м. Полтава. Вогнем знищено сміття на площі 100 м.кв. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРЧ-3.

О 13:00 на відкритій території в с. Піски Лубенського району. Вогнем знищено сміття на площі 45 м.кв. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРЧ-18.

О 13:00 на відкритій території в с. Мала Побиванка Гадяцького району. Вогнем знищено суху рослинність на площі 4 га. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРЧ-6.

О 18:15 на відкритій території в с. Макухівка Полтавського району. Вогнем знищено суху рослинність на площі 1,5 га. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРЧ-4..

О 19:00 на відкритій території в с. Лютенські Будища Зіньківського району. Вогнем знищено сміття на площі 150 м.кв. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРЧ-12.

О 12:00 на відкритій території в с. Лушники Лубенського району. Вогнем знищено сміття на площі 55 м.кв. Пожежа ліквідована одним відділенням ДПРП ДПРЧ-18.

Травмованих та загиблих немає. Наразі причини пожеж встановлюються.