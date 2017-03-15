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Головне, Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 03 15 10:39:50

За минулу добу на Полтавщині скоєно 1 розбійний напад, 1 грабіж, 79 крадіжок та 10 шахрайств

police06

 За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 124 повідомлення про злочинні посягання, з них 29 розкрито.

З 14 на 15 березня період скоєно 1 розбійний напад, 1 грабіж, 79 крадіжок, 10 шахрайств, 3 факти незаконного обігу зброї та 2 наркозлочини, повідомляють у поліції.

Всього на Полтавщині померло 54 особи, скоєно 1 самогубство.

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