2017 03 15 10:39:50

За минулу добу на Полтавщині скоєно 1 розбійний напад, 1 грабіж, 79 крадіжок та 10 шахрайств

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 124 повідомлення про злочинні посягання, з них 29 розкрито.

З 14 на 15 березня період скоєно 1 розбійний напад, 1 грабіж, 79 крадіжок, 10 шахрайств, 3 факти незаконного обігу зброї та 2 наркозлочини, повідомляють у поліції.



Всього на Полтавщині померло 54 особи, скоєно 1 самогубство.