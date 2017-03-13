2017 03 13 09:49:26

За дві доби на Полтавщині скоєно 1 вбивство, 3 грабежі, 104 крадіжки та 7 ДТП

З 11 по 13 березня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 162 повідомлення про злочинні посягання, з них 21 розкрито.

За дві доби скоєно 1 вбивство, 3 грабежі, 104 крадіжки, 15 шахрайств, 3 факти незаконного заволодіння автотранспортом, 3 факти незаконного обігу зброї та 3 наркозлочини, повідомляє поліція Полтавщини.



На дорогах області сталося 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких вісім громадян травмовано.



Всього на Полтавщині померло 97 осіб.