За добу в АТО поранень зазнали п’ять українських захисників
Зведення прес-центру штабу АТО за добу станом на 06.00 19.03.2017 року
В районі проведення АТО продовжуються обстріли позицій ЗС України. З початком доби зафіксовано 85 випадків відкриття вогню по укріпленнях сил АТО. На Донецькому напрямку по позиціях ЗС України в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, та гранатометів різних систем.
По укріпленням поруч Невельського та Пісків з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки з гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
На Маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного та Павлополя ворог двічі використав артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм. По укріпленнях в районі Мар’їнки та Гнутового з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів.
Збільшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120, танків а згодом, ближче до опівночі ще й з важкої артилерії калібру 152 мм. По опорних пунктах в районі Троїцького декілька раз били з мінометів калібру 120 мм., а поруч Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної з СПГ. В районі Станиці Луганської з гранатометів та кулеметів великого калібру. З початком доби поранень зазнали п’ять українських захисників.
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