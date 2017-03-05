2017 03 05 13:21:42

За добу надійшло 79 повідомлень про злочини

За добу, що минула, в Полтавській області зареєстровано 79 повідомлень про злочинні посягання.

За вказаний період зареєстровано 1 грабіж, 42 крадіжки, 11 шахрайств, 1 хуліганство, 1 незаконне заволодіння автомототранспортом. Зареєстровано 1 факт незаконного заволодіння автомототранспортом, 1 наркозлочин.

На дорогах області сталися 3 дорожньо-транспортна пригоди, 5 осіб травмовано.

За добу на Полтавщині померли 54 особи.

Про обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку росять повідомляти: (0532) 51-77-57 або 102.