2017 03 05 13:21:42
За добу надійшло 79 повідомлень про злочини
За добу, що минула, в Полтавській області зареєстровано 79 повідомлень про злочинні посягання.
За вказаний період зареєстровано 1 грабіж, 42 крадіжки, 11 шахрайств, 1 хуліганство, 1 незаконне заволодіння автомототранспортом. Зареєстровано 1 факт незаконного заволодіння автомототранспортом, 1 наркозлочин.
На дорогах області сталися 3 дорожньо-транспортна пригоди, 5 осіб травмовано.
За добу на Полтавщині померли 54 особи.
Про обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку росять повідомляти: (0532) 51-77-57 або 102.
Мітки: доба•поліція•Полтавщина
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