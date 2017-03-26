2017 03 26 08:21:44

За добу на Полтавщині зареєстровано 3 ДТП у яких 1 людина загинула, 3 – травмовані

ГУ ДСНС у Полтавській області повідомляє про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області станом на 07:00 годину 26 березня.

За добу на території області зареєстровано 17 небезпечних подій, з них: 13 пожеж, 3 дорожньо-транспортні пригоди (1 чол. загинув, 3 чол. травмовано), 1 нещасний випадок (1 чол. врятований).