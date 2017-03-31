2017 03 31 09:13:05

За добу на Полтавщині виникло 10 пожеж

Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. За добу на території області виникли 10 пожеж: 3 – в житлових будинках, 3 – в спорудах нежитлового призначення, 3 – на відкритих територіях (суха рослинність, фруктові дерева, сміття), 1 – на автотранспорті під час стоянки. Про це повідомили в

Попередні прямі збитки від пожеж становлять 57000 гривень. Загиблих та постраждалих немає.