За добу на Полтавщині виникло 10 пожеж

За добу на території області виникли 10 пожеж: 3 – в житлових будинках, 3 – в спорудах нежитлового призначення, 3 – на відкритих територіях (суха рослинність, фруктові дерева, сміття), 1 – на автотранспорті під час стоянки. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
Попередні прямі збитки від пожеж становлять 57000 гривень. Загиблих та постраждалих немає.
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