2017 03 06 10:11:10

Стан правопорядку за добу: на дорогах Полтавщини сталось 2 ДТП, в яких постраждало п’ятеро людей

За добу, з 05 на 06 березня 2017 року, на дорогах Полтавській області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких п’ятеро людей травмовано. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

Також, за вказаний період. зареєстровано 69 повідомлень про злочинні посягання. А саме, 1 грабіж, 43 крадіжки, 3 шахрайства, 1 хуліганство, 2 наркозлочинів.

Всього на Полтавщині померло 39 осіб.