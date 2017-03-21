З вихованцями Кременчуцької виховної колонії провели корекційно-просвітницьке заняття
Днями волонтер громадської організації «Кримінон-Надія» Оксана Сова провела заняття «Дорога до щастя» для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
В першій частині заняття спеціаліст обговорила з юнаками глибинне значення таких слів, як: “повага”, “достоїнство”, “допомога”, “взаємодопомога”, “співчуття”, “шанування”, “розуміння”, “згода”, “настанова”, “моральність”. Кожний із юнаків висловив свою думку щодо запропонованих слів, наводили приклади із свого життя, де були застосовані дані поняття. Склали декілька речень з розглянутими термінами, які можна реалізувати в сфері спілкування, в родинних і ділових взаємовідносинах.
Юнаки активно висловлювали свої міркування стосовно поваги і допомоги батькам та чому важливо любити дітей, як змалечку навчити дітей високоморальним принципам, як навчити дитину гідно себе поводити і як правильно дорослому допомогти вирішити моральні проблеми дитини. Дискутували, чому треба поважати старших людей і батьків, підтримувати гармонійні взаємостосунки, виявляти увагу і піклування.
На завершенні заняття учасники переглянули два навчальні відеоролики, сенс яких в формуванні навичок пошуку компромісних рішень, вміння ефективно вирішувати конфліктні ситуації в соціальному середовищі, закріпленні моральних установок шанування кожної людини, подоланні таких негативних якостей, як: нечесність, хитрість, егоцентризм, безвідповідальність, байдужість.
Підводячи підсумок заняття, вихованці ствердилися в моральному принципі, що засвоєння моральних цінностей і норм дозволить максимально позитивно реалізувати себе в суспільстві, в сім’ї, в спілкуванні, в професійній і творчій діяльності.
Прес-службаКременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
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