2017 03 25 11:56:09

З Полтави у Балаклію виїхав вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою для постраждалих внаслідок вибухів

Сьогодні з Полтави виїхав вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою у місто Балаклія Харківської області.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

“За підтримки Полтавської обласної державної адміністрації, підприємств та волонтерів будівельні матеріали, продукти харчування вдалося швидко зібрати та відправити до місця призначення. Рятувальники допомогли завантажити вантаж і супроводжуватимуть гуманітарну допомогу до Балаклії”, – пишуть надзвичайники на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня у місті Балаклія прогримів потужний вибух на військових складах.

Президент Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання допомоги мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння.