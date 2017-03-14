З початку року на Полтавщині офіційно оформили 170 працівників
Органи ДФС у Полтавській області систематично працюють в напрямку виявлення та упередження порушень законодавства під час виплати заробітної плати й інших доходів громадянам, – про це зазначила заступник начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова.
Зокрема, за січень-лютий 2017 року порушення податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам були виявлені по 8 суб’єктах господарювання. За результатами проведених документальних перевірок було додатково донараховано 48,5 тис. грн податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних, а також 51 тис. грн єдиного внеску.
Крім того, завдяки вжитим органами державної фіскальної служби області заходам, з початку року суб’єктами господарювання було додатково оформлено трудові відносини з 168 працівниками, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 36,6 тис.грн. та єдиного внеску в сумі 42,6 тис. грн.
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