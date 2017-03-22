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Суспільство



2017 03 22 13:00:25

З початку роботи патрульної поліції у Полтаві було затримано більше тисячі водіїв напідпитку

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В період з 14 по 21 березня 2017 року на території міста Полтава патрульними захіксовано 16 випадків керування транспортним засобом в стані сп`яніння. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив началник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

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