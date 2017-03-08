2017 03 08 13:54:59

З нагоди 8 березня полтавок нагородив Президент

На сайті Президента Україні опублікували указ №56/2017 Петра Порошенка щодо відзначення жінок державними нагородами України.

У переліку є і три полтавки.

Згідно з наказом, серед відзначених:

Жанна Гіріч — начальник управління праці та соцзахисту населення Семенівської РДА – нагороджена медаллю «За працю і звитягу»;

Лариса Бакланова — керівник фольклорного ансамблю «Жива вода» імені Бакланова факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка – отримала звання заслуженого діяча мистецтв України;

Тетяна Ситник — директор товариства «Савинці». Отримала звання заслуженого працівника сільського господарства України.

Серед майже сотні нагороджених – військові, держслужбовці, діячі мистецтв, науки, медицини, промисловості та ін.