2017 03 20 16:17:48

З 20 березня рибоохоронні патрульні Полтавщини розпочинають навчання з європейськими та українськими експертами

З 20 березня розпочинається навчання рибного патруля Полтавщини. Досвідом з патрульними будуть ділитись представники з Європейського Союзу, Всесвітнього Фонду дикої природи в Україні (WWF), Національної академії аграрних наук України, БУ «Методично-технологічного центру з аквакультури», Іхтіопаталогічної лабораторії та Управління Держрибагентства в м. Києві та Київській області. Так експерт з риболовецької служби при Міністерстві сільського господарства Литовської республіки ознайомить патрульних із загальною політикою ЄС в сфері рибальства та системою контролю за риболовством в ЄС.

Програма навчання побудована на вивченні профільного законодавства, регулювання використання водних біоресурсів, основ діяльності рибоохоронного патруля та іхтіології. В програмі також передбачено практичний курс зі складання первинних матеріалів про виявленні порушень (протоколів).

«Через відкритий кадровий конкурс на Полтавщині було набрано 24 рибоохоронних патрульних. Вони та ще 16 працівників інших структурних підрозділів управління, робота яких направлена на попередження, виявлення, ліквідацію незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства, візьмуть участь у навчанні», – прокоментувала начальник Управління Держрибагентства в Полтавській області Оксана Кулинич.

Випробувальний термін патрульних складе до 6 місяців. Протягом цього часу у кожного буде можливість продемонструвати результативну роботу. Кандидати, що в роботі переслідуватимуть власні інтереси випробувальний термін не пройдуть.

Нагадаємо, рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Зарплата рибних патрульних буде в кілька разів вища, ніж в ліквідованих органах рибоохорони. Очікується, що вона буде складати 6-7 тис грн., за рахунок внутрішньої оптимізації та отримання додаткового фінансування в рамках державного бюджету.