2017 03 28 16:57:59

З 1 квітня запрацює Реєстр підприємств, які розпочнуть реструктуризацію боргів за спожиті енергоносії, – Зубко

Опалювальний сезон підійшов до завершення, не зважаючи на виклики, які стояли перед підприємствами теплокомуненерго. Тож маємо не допустити зайвого використання енергії для того, щоб вона була спожита ефективно. Наразі нас чекає серйозний міжопалювальний підготовчий період, коли ми повинні ефективно використати всі можливості для ремонту мереж, обліку, виконання інвестиційних програм та впровадження заходів з енергоефективності. Про це заявив під час селекторної наради з регіонами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Ефективність – це в першу чергу розрахунки всіх областей за спожитий газ та питання обліку. Серед показників областей з встановлення прибудинкових лічильників найкращі – місто Київ, Дніпропетровська та Миколаївська області. Незадовільна ситуація щодо обліку в Тернопільській (9,7%), Черкаській (42%) і Волинській (44%) областях», – наголосив Геннадій Зубко.

Під час селектору, Віце-прем’єр-міністр окремо зупинився на питанні розрахунку областей за спожиту енергію. Серед лідерів названі Рівненська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Хмельницька області. Серед аутсайдерів – місто Київ, Волинська, Тернопільська, Харківська і Запорізька області.

«Наразі, ми запускаємо в дію механізм по закону №1730 («Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»). З 1 квітня запрацює Реєстр підприємств тепло- та водопостачання, які зможуть врегулювати заборгованість перед НАК «Нафтогаз» за спожиті енергоносії і розпочати процес реструктуризації боргів. В процесі реструктуризації будуть списані штрафи і пені за спожиту енергію та надаватимуться субвенції від держави для зменшення боргових зобов’язань підприємств», – наголосив Геннадій Зубко.