2017 03 30 19:41:27

З 1 квітня ціна на газ для населення буде знижена

Ціна на газ для населення буде знижена на вартість його транспортування, на – 13%.

“5 телеканал” Починаючи з 1 квітня 2017 року вартість природного газу як товару для населення, без урахування тарифів на його транспортування і розподіл (доставку до споживача), буде знижена на 13%. Про це повідомила заступник директора Департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, передаєз посиланням на УНІАН

Зазначимо, що наразі ціна на газ для населення становить 6879 гривень за 1 тис. кубометрів.

“У структурі ціни для побутового споживача тариф на транспортування і розподіл складає 13%, все інше – це ціна “Нафтогазу”. Після накладення спецзобов’язань (згідно з яким “Нафтогаз” повинен буде постачати газ для населення до 1 квітня 2018 року), з 1 квітня дійсно ця ціна буде знижена на вартість транспортування”, – відзначила Кривенко.

За її словами, в результаті прийнятого 28 березня рішення НКРЕКП про розподіл тарифу на газ для кінцевого споживача – на вартість газу як товару і на ціну доставки, споживачі зможуть обирати собі постачальника, які будуть конкурувати між собою, пропонуючи нижчу ціну газу як товару. Водночас, вартість доставки палива матиме фіксоване значення.

“Відділення вартості транспортування газу від його ціни як товару несе ряд переваг для побутового споживача. Наприклад, споживач зможе обирати собі постачальника. На сьогодні у нас працює близько 40 ліцензіатів у сфері постачання газу”, – повідомляють у НКРЕКП.

Нагадаємо, 28 березня НКРЕКП встановила нові тарифи, які є абонплатою за підключення до системи газопостачання. Українці оплачуватимуть послугу щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.