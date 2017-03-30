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Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 03 30 10:16:41

З 1 квітня стартує IX Відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва «В гостях у Гоголя»

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Полтавський академічний обласний музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя запрошує усіх любителів мистецтва на IX Відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва «В гостях у Гоголя».

З 1 по 7 квітня усі любителі театрального мистецтва зможуть побачити на сцені Полтавського театру свої улюблені твори у виконанні найталановитіших акторів із різних куточків України та зарубіжжя.

Запрошуємо полтавців та гостей міста долучитися до прекрасного!

Приймаються колективні заявки.

Каса: 60-78-61, довідка: 60-78-56.

Мітки:

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