2017 03 31 14:49:16

З 1 квітня держава надає гарантований доступ до лікування

Сьогодні директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак провів відеоселекторну нараду за участю головних спеціалістів Департаменту, керівників лікувально-профі лактичних закладів області та працівників фармацевтичної галузі.

Спільно обговорили питання щодо реалізації в області проекту «Доступні ліки», що розпочинається з 1 квітня поточного року.

Директор Департаменту охорони здоров’я В.Лисак детально зупинився на основних етапах реалізації цього проекту.

Першим етапом передбачено подання заяв до центрів первинної медико-санітарно ї допомоги від аптек, які бажають брати участь у проекті.

Потім лікарі загальної практики – сімейної медицини з 1 квітня розпочинатимуть виписування рецептів на ліки, визначені проектом за міжнародною непатентованою назвою, з поясненням своїм пацієнтам, що відпуск ліків розпочинатиметьс я вже з 3 квітня.

Було акцентовано увагу на тому, що виписувати рецепти на безкоштовні ліки матимуть можливість лише сімейні лікарі центрів первинної медико-санітарно ї допомоги, в тому числі – й пацієнтам дитячого віку.

Віктор Петрович зосередив увагу колег-медиків на необхідності ретельного та уважного ставлення до цього питання, зокрема у частині використання фінансових ресурсів. Важливим є те, що звітуватися за їх використання відповідальні особи матимуть кожні 15 днів.

Медичні субвенції на реалізацію в області даного проекту надходитимуть до Департаменту охорони здоров’я, які потім розподілятимутьс я на всі території Полтавщини.

«Нам важливо налагодити тісну співпрацю з представниками аптек, які подаватимуть заяви для участі у цьому корисному для наших громадян проекті» – підсумував директор ДОЗ Віктор Лисак.

Важливо!

1. Урядова програма «Доступні ліки» поширюється на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальною астми.

2. Ліки можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою лише за рецептом лікаря.

3. Аптеці вартість ліків компенсує держава.

4. Безкоштовно надаються ліки-учасники програми за найнижчою ціною.

5. Вартість препарату із середнього цінового діапазону держава компенсує частково, його можна придбати з незначною доплатою.

6. Вартість ліків, які не беруть участь у програмі, не компенсуються.

7. Принципи програми відповідають кращим міжнародним практикам.

Що для цього потрібно?