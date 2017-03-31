З 1 квітня держава надає гарантований доступ до лікування
Сьогодні директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак провів відеоселекторну нараду за участю головних спеціалістів Департаменту, керівників лікувально-профілактичних закладів області та працівників фармацевтичної галузі.
Спільно обговорили питання щодо реалізації в області проекту «Доступні ліки», що розпочинається з 1 квітня поточного року.
Директор Департаменту охорони здоров’я В.Лисак детально зупинився на основних етапах реалізації цього проекту.
Першим етапом передбачено подання заяв до центрів первинної медико-санітарної допомоги від аптек, які бажають брати участь у проекті.
Потім лікарі загальної практики – сімейної медицини з 1 квітня розпочинатимуть виписування рецептів на ліки, визначені проектом за міжнародною непатентованою назвою, з поясненням своїм пацієнтам, що відпуск ліків розпочинатиметься вже з 3 квітня.
Було акцентовано увагу на тому, що виписувати рецепти на безкоштовні ліки матимуть можливість лише сімейні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі – й пацієнтам дитячого віку.
Віктор Петрович зосередив увагу колег-медиків на необхідності ретельного та уважного ставлення до цього питання, зокрема у частині використання фінансових ресурсів. Важливим є те, що звітуватися за їх використання відповідальні особи матимуть кожні 15 днів.
Медичні субвенції на реалізацію в області даного проекту надходитимуть до Департаменту охорони здоров’я, які потім розподілятимуться на всі території Полтавщини.
«Нам важливо налагодити тісну співпрацю з представниками аптек, які подаватимуть заяви для участі у цьому корисному для наших громадян проекті» – підсумував директор ДОЗ Віктор Лисак.
Важливо!
1. Урядова програма «Доступні ліки» поширюється на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальною астми.
2. Ліки можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою лише за рецептом лікаря.
3. Аптеці вартість ліків компенсує держава.
4. Безкоштовно надаються ліки-учасники програми за найнижчою ціною.
5. Вартість препарату із середнього цінового діапазону держава компенсує частково, його можна придбати з незначною доплатою.
6. Вартість ліків, які не беруть участь у програмі, не компенсуються.
7. Принципи програми відповідають кращим міжнародним практикам.
Що для цього потрібно?
Зверніться до свого сімейного лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт.
Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
Отримайте ліки безкоштовно або з незначною доплатою за рецептом.
Перелік аптек, що беруть участь у цій програмі, шукайте у медичних закладах та на сайтах органів місцевої влади. Список регулярно оновлюватиметься.
З усіх питань звертайтеся на Урядову «гарячу лінію»: 15-45.
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