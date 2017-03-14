З 1 квітня бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватимуть за новим Порядком

формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС та Казначейства;
визначення даних, які відносяться до такого реєстру;
автоматичне внесення до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження;
повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру;
щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.
Новий порядок набирає чинності з 01.04.2017 р.
До набрання чинності зазначеним Порядком, тобто до 01.04.2017 р., бюджетне відшкодування сум ПДВ відбуватиметься за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, у порядку, затвердженому Постановою КМУ від 22.02.2016 р. № 68.
Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві
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