2017 03 14 21:58:06

З 1 квітня бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватимуть за новим Порядком

Постановою, зокрема, передбачено:

 формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС та Казначейства;

 визначення даних, які відносяться до такого реєстру;

 автоматичне внесення до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження;

 повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру;

 щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, крім інформації про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.

Новий порядок набирає чинності з 01.04.2017 р.

До набрання чинності зазначеним Порядком, тобто до 01.04.2017 р., бюджетне відшкодування сум ПДВ відбуватиметься за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, у порядку, затвердженому Постановою КМУ від 22.02.2016 р. № 68.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві