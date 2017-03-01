З 1 березня зростають тарифи на електроенергію

З 1 березня для українців подорожчає електроенергія. Тарифи для населення зростуть на понад 25 відсотків.
Зокрема, 90 копійок за кіловат платитимуть ті, хто використає в місяць до 100 кіловат. Хто споживатиме більше, уже підпадає під тариф у 1,68 гривень.
За підрахунками експертів, середньостатистична сім’я в місяць викладатиме щонайменше 500 гривень лише за світло.
“Мотивує це підвищення НКРЕ тим, що треба ж кошти на модернізацію. Проблеми оновлення мереж, устаткування власники приватних монополій та Обленерго перекладають на плечі споживача”,– зазначає експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
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