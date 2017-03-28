2017 03 28 18:02:32

Юристи Лубенського центру правової допомоги визнали дійсним договір купівлі квартири на біржі

Якщо людина купує квартиру (чи будинок), отримує її у спадок, або в якості подарунка, то відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України своє право власності на це нерухоме майно вона повинна зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. ( В Лубнах така реєстраційна служба знаходиться по вул. Достоєвського, 3). І тільки з цього моменту вона може вважати себе повноцінним власником!

До Лубенського місцевого центру правової допомоги звернулась гр. Ш., яка купила квартиру, уклавши угоду на біржі. Однак така угода не реєструвалась в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після 2013 року і також не реєструвалась в БТІ. Відповідно це не давало можливості громадянці Ш. розпорядитися в подальшому своїм майном — продати, подарувати чи заповісти.

У зв‘язку із тим, що реєстрація права власності на підставі біржової угоди неможлива на даний час, право власності потрібно визнавати через суд.

Начальник відділу представництва Сергій Супрун зібрав доказову базу та, подавши заяву до суду, зміг визнати договір купівлі-продажу через біржу дійсним. У подальшому це дасть змогу гр. Ш зареєструвати право власності на квартиру та розпоряджатися нею.

Для отримання більш детальної інформації щодо захисту Вашого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права просимо звертатись до Лубенського місцевого центру БПД:

адреса: м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду), тел.: (05361) 77-479, (МТС) 095 253 66 14, (LIFE) 063 996 27 61, Skype: lubny-bpd