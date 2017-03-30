2017 03 30 15:03:24

Юнаки Кременчуцької виховної колонії навчалися будувати власне майбутнє

Для юнаків Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з 27 березня по 30 березня провели просвітницько-пр офілактичні заняття за програмою «Будуємо майбутнє разом». Основне завдання якої – заохочувати учасників критично мислити про світ навколо них і їхнє місце в ньому, а не говорити їм, ЩО думати і ЯК думати.

Цікаві тренінгові заняття провели за сприянням Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з метою формування у хлопців належного рівня усвідомленості власної ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей іншої людини, почуття відповідальності за власне життя, оптимізації процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення, підвищення рівня вмотивованості до позитивних змін, розвитку активної життєвої позиції.

Протягом чотирьох днів соціальні працівники Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» провели з юнаками цікаві та повчальні тренінгові модулі: «Права та обов’язки», «Сприйняття різноманітності – основа толерантності», «Побудова позитивної життєвої перспективи», «Лідерство та активна життєва позиція».

Під час міні-тренінгів, інтерактивних ігор, розвиваючих вправ вихованці розширили свої знання про права людини, навчилися запобігати конфліктам, розвили навички відстоювати свою думку, зберігаючи повагу до інших ідей та думок, вдосконалили навички спілкування та активного слухання і дій в умовах конфліктної ситуації.

Під час індивідуальної роботи вихованці усвідомили свої потреби, сильні і слабкі сторони, власні ресурси і якості, що дозволили збагатити внутрішній світ кожного хлопця, допомогло у плануванні подальших життєвих цілей. В групах з різними поглядами і думками, характерами і досвідом вихованці конструктивно обмінялися думками та поглядами, порівняли та приміряли на себе різні життєві ролі, досягали згоди і приймали рішення, проявляючи при цьому толерантність і повагу один до одного.Виконуючи цікаві вправи, юнаки навчалися змінити свою реакцію на обставини життя, управляти своїми емоціями та настроєм.

Дуже корисними і повчальними видались чотири дні для підлітків – молодих людей, які перебувають на етапі переходу до самостійного життя і прийняття важливих життєвих рішень. Всі учасники отримали сертифікати про проходження тренігу для лідерів за програмою «Будуємо майбутнє разом», солодкі подарунки, записники та футболки з символікою UNICEF.

Адміністрація колонії висловлюють вдячність Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, координаторці проекту Руслані Сірман, тренерам та соціальним працівникам Центру «Волонтер» за допомогу, турботу та небайдужість до вихованців. Вихованці ж, в свою чергу, за змістовні, повчальні і незабутні чотири дні, проведені у товаристві з молодими, розумними, ініціативними, творчими волонтерами: Оленою Короленко, Анжелікою Олефіренко, Анастасією Труш та Юлією Рогозіною.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції