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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 03 25 12:21:12

Юна кременчуцька художниця завоювала гран-прі в обласному конкурсі

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Роботу Дар’ї Віннік, вихованки зразкового колективу образотворчого мистецтва «Барви» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, відзначили найвищою нагородою конкурсу образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло».

Тема цьогорічного конкурсу – «Подорож моєї мрії. Визначна пам’ятку однієї з країн світу, в якій мрію побувати». Мрією юної художниці є Венеція та інші пам’ятні місця. Про це повідомили у Кременчуькій міській раді.
На конкурс щороку збирається понад 100 юних талантів з усієї Полтавської області. Дар’я Віннік втретє долучається до його проведення і щоразу посідає призові місця.
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