2017 03 25 12:21:12

Юна кременчуцька художниця завоювала гран-прі в обласному конкурсі

Роботу Дар’ї Віннік, вихованки зразкового колективу образотворчого мистецтва «Барви» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, відзначили найвищою нагородою конкурсу образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло».

Тема цьогорічного конкурсу – «Подорож моєї мрії. Визначна пам’ятку однієї з країн світу, в якій мрію побувати». Мрією юної художниці є Венеція та інші пам’ятні місця. Про це повідомили у Кременчуькій міській раді.