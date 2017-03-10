Яким буде цьогорічний випускний у Лохвиці

У Лохвиці відбулася оперативна нарада за участю представників трьох шкіл міста та відділу освіти райдержадміністрації.
Як повіддомили в лохвицькій міській раді, визначали місце проведення випускного балу-2017.
Чи урочистості матимуть формат міського свята, і юнаки та дівчата на радість всіх містян продефілюють лохвицькими вулицями, чи свята відбудуться тільки у приміщеннях навчальних закладів (у випадку гімназії №1 у РБК) – учасники наради дійшли спільної думки про те, що саме учні і їх батьки мають вирішити долю такого важливого для них випускного вечора.
Аби уникнути упередження при прийнятті рішення, серед 11-класників лохвицьких шкіл та їх батьків вже днями буде проведено анонімне анкетування.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+