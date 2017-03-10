2017 03 10 19:26:21

Яким буде цьогорічний випускний у Лохвиці

У Лохвиці відбулася оперативна нарада за участю представників трьох шкіл міста та відділу освіти райдержадміністрації.

Як повіддомили в лохвицькій міській раді, визначали місце проведення випускного балу-2017.

Чи урочистості матимуть формат міського свята, і юнаки та дівчата на радість всіх містян продефілюють лохвицькими вулицями, чи свята відбудуться тільки у приміщеннях навчальних закладів (у випадку гімназії №1 у РБК) – учасники наради дійшли спільної думки про те, що саме учні і їх батьки мають вирішити долю такого важливого для них випускного вечора.

Аби уникнути упередження при прийнятті рішення, серед 11-класників лохвицьких шкіл та їх батьків вже днями буде проведено анонімне анкетування.