2017 03 28 12:05:04

Якщо громадяни придбали, отримали житло у спадщину чи втрачають вони право на отримання субсидії

Висока вартість централізованого опалення змушує споживачів звертатися до органів соціального захисту для оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Проте, українці побоюються, що відмовити в нарахуванні компенсації можуть через низку причин — купівля протягом останнього року, продаж, придбання чи отримання у спадок майна. Як бути, якщо ви отримали житло у спадщину і переживаєте, що тепер втратите право на субсидію? Чи купили квартиру в кредит і взагалі боїтеся звертатися по фінансову підтримку до держави?

Про особливості отримання субсидій консультуються фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Відповідно до норм чинного законодавства рродаж квартири чи будинку НЕ входить в перелік критеріїв, які позбавляють права на отримання субсидії. Більше того, про факт продажу квартири громадяни не зобов’язані інформувати органи соціального захисту.

Разом з тим, дохід від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період.

Слід зазначити, якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн.. на момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати, що випливає з Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.

На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії.

Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно, тобто здача нерухомості в оренду.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Крім того, якщо людина оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. грн, – це не позбавляє її права на субсидію.

Важливо! Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів або одноразово оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири чи будинку, автомобіля на суму, яка перевищує 50 тис. гривень.

Однак і тут є виключення. Держава готова йти назустріч тим сім’ям, які реально потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадуємо, що Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги, цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.