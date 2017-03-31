2017 03 31 14:53:29

Якість освіти в сільській місцевості маємо змінювати негайно, – Геннадій Зубко

Усі мають чітко розуміти, в якому стані сьогодні перебуває галузь освіти у сільській місцевості з точки зору наповнення шкіл. 31% – початкових шкіл в сільській місцевості мають наповнення – 10 учнів, 27% 1-9 класів шкіл 2 ступеню мають менше 40 дітей у школі загалом. Звісно, такі показники вкрай негативно впливають на стан якості навчання, кількості вчителів та їх фаховості. Про це заявив під час спілкування з регіональними журналістами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми повинні змінювати це, і змінювати негайно. Ми не можемо повернути дітям повторно десять років, коли вони зможуть отримувати якісну освіту. Саме реформа децентралізації в освітньому секторі є вкрай важливою. Ми повинні створювати опорні школи і доєднатувати до них початкові класи, створити необхідну дорожню інфраструктуру, забезпечити підвезення дітей, запустити шкільні автобуси і вчити якісно дітей. Це чіткий план на найближчий час», – наголосив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що сьогодні в Україні, в рамках реформи децентралізації створено 39 опорних шкіл у 18 областях, до яких вже приєднано 511 початкових шкіл.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України