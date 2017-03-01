2017 03 01 16:42:14

Яка вартість дарунків не оподатковується ПДФО з 01.01.2017

Відповідно до ст.165 Податкового кодексу України не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь – якій сумі.

До відому, мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 р. становить 3 200 грн.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві