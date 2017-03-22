2017 03 22 02:55:27

Як настає весна у різних куточках планети (ФОТО)

Весна в усьому світі настає по-різному. В одній країні цвіте сакура, кругом зеленіє трава, повітря наповнене чарівними ароматами. А десь весна – це дощі і замети, які довго тануть, пише vsviti.com.ua.

Японія

Японські вишневі дерева, іменовані сакурою, цвітуть в цій країні щовесни.

Глейшер-Бей, Аляска

У той час як всюди природа вже починає прокидатися, на Алясці все ще панує зима, сніг навіть не думає танути і лежить аж до травня.

Берхтесгаден, Альпи

На вершинах гір сніг лежить цілий рік, а ось на їх схилах навесні починає зеленіти трава, розпускаються цілі квіткові галявини, на яких так і хочеться полежати.

Південна Німеччина

Погода у Німеччині навесні спроможна на сюрпризи, погожі дні можуть змінитися снігопадом, здебільшого це відноситься до березня. У повну силу весна тут вступає лише у квітні.

Льон Сконе, Швеція

Весна відноситься до періоду міжсезоння, і в цей час погода тут мінлива, бувають вітри і часті опади. У травні на півночі Швеції починаються білі ночі, коли сонце знаходиться над горизонтом майже протягом доби, заходячи лише на кілька годин, буває час, коли воно не заходить взагалі.

Корея

Весна у Кореї виключно прекрасна і багата різними кольорами. Відразу після того як сніг починає танути, на світ з’являються білі, фіолетові, рожеві квіти на запашних магноліях, цвіте сакура, полум’яно-червоні азалії, камелії, жовтий ріпак, і з кожним днем їх стає все більше.

Норвегія

Як не дивно, у Норвегії буває як рання, так і пізня весна. У теплий рік перші квіти можуть зійти навіть у лютому, але у травні може випасти сніг. Як тільки стає більш-менш тепло і сонце починає пригрівати, норвежці всі як по команді сідають на відкритих терасах кафе. Першу в сезоні чашку кави або келих пива на веранді ніяк не можна пропустити!

Англія

Зазвичай весна у Великобританії досить тепла, проте погода часто мінлива. В одну мить тепле сонечко може змінитися холодом і дощем.

Tower Grove Park, США

Багата флора і фауна з легкістю струшують із себе сніжне покривало і радіють ласкавим сонячним променям. Середня температура навесні в Америці дорівнює 12-22 ° С. Саме цей час року вважається найбільш сприятливим для туристів, охочих дізнатися про культуру і природу цієї країни.

Тенеріфе, Іспанія

Весна в Іспанії, як і у більшості європейських країн, – одна з найкрасивіших пір року, що радує дружним цвітінням і швидким підвищенням температури. Особливо красива і свіжа весна в острівній частині країни.

Україна

Ну і як же тут не згадати нашу рідну країну. Українська весна дуже мальовнича, вже у березні повітря прогрівається до +10 ° С. Сніг тане швидко, і все навколо відразу ж зеленіє.