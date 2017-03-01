2017 03 01 18:23:16

Вживання цього фрукту врятує від інсульту

Три банани на день захистять від серйозних проблем із здоров’ям — впевнені науковці

Британські та італійські вчені встановили, що, з’їдаючи по одному банану на сніданок, обід і вечерю, можна отримати достатньо калію, щоб зменшити шанси на атеросклероз приблизно на 21%, повідомляє golos.ua

Вчені проаналізували дані з 11 різних досліджень, починаючи з середини шістдесятих років, і об’єднали результати, щоб отримати загальний підсумок. Вони виявили, що добова потреба в калії у дорослої людини — 3500 мг. Середній банан містить близько 500 міліграмів калію, який допомагає знизити кров’яний тиск і контролює баланс рідини в організмі. А дефіцит калію може призвести до нерегулярного серцебиття, дратівливості, нудоті і діареї.

Італійські вчені прийшли до висновку, що споживання калію в більшості країн значно нижче рекомендованого. Якщо люди почнуть вживати досить калію, “це знизить кількість смертей від інсультів на 1155000 випадків на рік в світовому масштабі”, говориться в підсумковій доповіді вчених.

До речі, можна уникнути інсульту шляхом вживання багатих на калій продуктів — бананів, шпинату, горіхів, молока, риби і сочевиці.