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Полтавщина, Суспільство



2017 03 15 15:22:18

Визначили переможця конкурсу на посаду директора Полтавського симфонічного оркестру

top2ua

Днями відбулося засідання конкурсної комісії щодо проведення другого етапу конкурсу – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради.

Переможцем конкурсу визнали Михайла Малька.

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