Визначили переможця конкурсу на посаду директора Полтавського симфонічного оркестру
Днями відбулося засідання конкурсної комісії щодо проведення другого етапу конкурсу – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради.
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