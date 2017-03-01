2017 03 01 16:12:04

Витрати на відрядження: чим підтверджуються та коли не оподатковуються ПДФО?? – роз’яснення податківців

ДФСУ у листі від 02.02.2017 р. № 1945/6/99-99-13- 02-03-15 нагадує, що відповідно до пп. 165.1.11 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ПКУ.

Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом платника податку – фізособи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому витрат на відрядження в межах фактичних витрат.

При цьому зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 ПКУ витрати не є об’єктом оподаткування ПДФО лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат.

Крім того, будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/стор они, що відряджає. Наприклад, документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/стор они, що відряджає.

Крім того, як зазначили податківці у листі від 02.02.2017 р. № 1946/6/99-99-13- 02-03-15, підставою для невключення суми добових до оподатковуваного доходу платника податку у разі відрядження його до країни, в’їзд на територію якої здійснюється за наявності візи, є, зокрема відмітка уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України у закордонному паспорті або документі, що його замінює.

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України у паспорті або документі, що його замінює, сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.

Водночас ДФС інформує, що Законом № 1797-VIII внесено зміни до пп. 170.9.1 ПКУ, а саме: слова „та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює” замінено словами „за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні)”.

Нагадаємо, що наразі діють такі граничні розміри добових:

Країна відрядження Неоподаткований розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження Україна Не більше 320 грн* Закордон Не більше 80 евро**

* Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2017 року і становить 3200 грн.

** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві