Випускники Полтавської музичної школи №1 працюють в музичних закладах різних країн світу
У Полтавській музичній школі №1 імені Платона Майбороди навчаються 767 дітей. Сотні випускників закладу обрали музику своєю професією: композитори В.Шаповаленко, В.Рождественський, О.Ківа; музикознавець Л.Івахненко, професори консерваторій І.Ковач, В.Шеретняк, Т.Бевзняк і багато інших.
Викладацький склад налічує понад 100 викладачів, з яких 17 – спеціалісти вищої категорії, та 30 – спеціалісти першої категорії. Директор школи Євген Дудник блискучий музикант, художній керівник відомого гурту «Живі барабани».
Учора у Палаці дозвілля «Листопад» відбувся звітний концерт. У концерті взяли участь найкращі з найкращих вихованці різних відділів закладу: фортепіанного, народного (баян, акордеон), народно-струнного (бандура, домра, гітара), струнно-смичкового, відділу духових та ударних інструментів, естрадного, теоретичного, про це повідомили на сайті Міської ради.
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