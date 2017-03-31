2017 03 31 16:10:29

Випускники Полтавської музичної школи №1 працюють в музичних закладах різних країн світу

У Полтавській музичній школі №1 імені Платона Майбороди навчаються 767 дітей. Сотні випускників закладу обрали музику своєю професією: композитори В.Шаповаленко, В.Рождественський, О.Ківа; музикознавець Л.Івахненко, професори консерваторій І.Ковач, В.Шеретняк, Т.Бевзняк і багато інших.

Викладацький склад налічує понад 100 викладачів, з яких 17 – спеціалісти вищої категорії, та 30 – спеціалісти першої категорії. Директор школи Євген Дудник блискучий музикант, художній керівник відомого гурту «Живі барабани».

Учора у Палаці дозвілля «Листопад» відбувся звітний концерт. У концерті взяли участь найкращі з найкращих вихованці різних відділів закладу: фортепіанного, народного (баян, акордеон), народно-струнного (бандура, домра, гітара), струнно-смичкового, відділу духових та ударних інструментів, естрадного, теоретичного, про це повідомили на сайті Міської ради.