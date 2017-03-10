Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні проведення антитерористичної операції за минулий тиждень збільшилася на 230%.
Про це сьогодні, під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє Українська Правда.
“Минулого тижня на 230% зросла кількість зафіксованих випадків використання заборонених видів зброї”, – зазначив Хуг.
Також, за словами Александра Хуга, минулого тижня записано 400 випадків використання реактивних систем залпового вогню.
“Третій найжорстокіший тиждень з січня 2016 року”, – зазначив представник місії.