За останні дні у зоні АТО застосування важкої зброї зросло на 230%, – ОБСЄ

Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні проведення антитерористичної операції за минулий тиждень збільшилася на 230%.

Про це сьогодні, під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє Українська Правда.

“Минулого тижня на 230% зросла кількість зафіксованих випадків використання заборонених видів зброї”, – зазначив Хуг.

Також, за словами Александра Хуга, минулого тижня записано 400 випадків використання реактивних систем залпового вогню.

“Третій найжорстокіший тиждень з січня 2016 року”, – зазначив представник місії.