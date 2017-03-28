2017 03 28 21:34:56

Вихованців Кременчуцької виховної колонії навчали надавати першу меддопомогу при ураженні електрострумом

Сьогодні для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції провели додаткові інструктивні заняття з охорони життєдіяльності «Дотримання правил техніки безпеки під час відбування покарання».

Дотримання техніки безпеки – невід’ємна умова, яка повинна виконуватися як співробітниками, так і вихованцями. Це відноситься до всіх місць відвідування: гуртожитки, їдальня, загальноосвітня школа, професійно-техні чне училище, виробничі майстерні, лазня тощо.

До заняття залучили старшого інженера-енергет ика Олексія Рибалку та виконуючого обов’язки начальника медичної частини Наталю Павлюк. Юнакам додатково роз’яснили правила поводження з електрообладнанн ям та з робочими інструментами. Хлопці також пройшли позаплановий інструктаж щодо загальних правил техніки безпеки під час відбування покарання.

Під час презентації вихованцям продемонстрували можливі наслідки недбалого ставлення до правил техніки безпеки.

Медичний працівник разом з вихованцями відпрацювали основи надання першої невідкладної медичної допомоги при ураженні електрострумом. Підлітки навчилися оцінювати стан здоров’я постраждалого для того, щоб вміти надати якісні і своєчасну допомогу.

Прес-служба Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції