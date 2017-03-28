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Полтавщина, Суспільство



2017 03 28 21:34:56

Вихованців Кременчуцької виховної колонії навчали надавати першу меддопомогу при ураженні електрострумом

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Сьогодні для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції провели додаткові інструктивні заняття з охорони життєдіяльності «Дотримання правил техніки безпеки під час відбування покарання».

Дотримання техніки безпеки – невід’ємна умова, яка повинна виконуватися як співробітниками, так і вихованцями. Це відноситься до всіх місць відвідування: гуртожитки, їдальня, загальноосвітня школа, професійно-технічне училище, виробничі майстерні, лазня тощо.

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До заняття залучили старшого інженера-енергетика Олексія Рибалку та виконуючого обов’язки начальника медичної частини Наталю Павлюк. Юнакам додатково роз’яснили правила поводження з електрообладнанням та з робочими інструментами. Хлопці також пройшли позаплановий інструктаж щодо загальних правил техніки безпеки під час відбування покарання.

Під час презентації вихованцям продемонстрували можливі наслідки недбалого ставлення до правил техніки безпеки.

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Медичний працівник разом з вихованцями відпрацювали основи надання першої невідкладної медичної допомоги при ураженні електрострумом. Підлітки навчилися оцінювати стан здоров’я постраждалого для того, щоб вміти надати якісні і своєчасну допомогу.

Прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

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