2017 03 27 19:00:59

Вихованців Кременчуцької колонії навчали вирішувати загальні та особисті проблеми

Вчора для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції провели Круглий стіл «Загальні та особисті проблеми». Навчання відбулось в рамках реалізації рекомендацій експертів Проекту Ради Європи і Європейського Союзу.

На занятті хлопцям запропонували низку проблем, з якими вони можуть зустрітися в побуті і на роботі після звільнення. Кожен член зустрічі отримав на папері життєву ситуацію та намагався зробити коментарі з приводу тієї чи іншої проблеми.

У формі дискусії підлітки обговорили питання, які стосуються вміння налагоджувати безконфліктні відносини у проблемних ситуаціях з членами сім’ї, друзями, коханою дівчиною, майбутніми співробітниками та своїми дітьми тощо.

Під час обговорення колективом хлопці навчалися шукати коріння проблеми та уникати поспішних висновків. Під керівництвом педагогів обирали конструктивні методи вирішення проблем, повідомили у прес-службі Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.