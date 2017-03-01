2017 03 01 15:02:43

Вуличних котів можуть визнати частиною екосистеми Полтави

«Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави дозволити їм вільно жити в підвалах горищах та інших місцях постійного перебування і знищувати гризунів» – петицію з такою вимогою зареєстрували на сайті Полтавської міської ради 14 лютого цього року.

“З метою захисту тварин від жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства. Взявши за приклад практику Львова, Варшави та інших європейських міст, слід дозволити котам вільно жити та пересуватися в підвалах, горищах та інших місцях їхнього постійного перебування, оскільки вони виконують вкрай важливу функцію природної дератизації – знищення гризунів, що є розносниками багатьох інфекцій”, – йдеться у тексті петиції.

У тексті зазначається, що міській владі необхідно приділити увагу питанню їхнього розмноження, а саме проведенню заходів з гуманної біостерилізації, вакцинації, реєстрації та облаштування домівок. А також, потрібно внести відповідні зміни до правил благоустрою, утримання будинків та прибудинкової території, зробити відповідні доповнення до повноважень.

На сьогодні електронна петиція має 169 схвальних голосів полтавців, із необхідних 250.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають Міжнародний день котів.