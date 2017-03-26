2017 03 26 12:05:22

Втрати бойовиків у зоні АТО протягом доби: 5 загиблих, 3 поранених, 8 травмовано внаслідок масштабної ДТП, – розвідка

Протягом доби у зоні АТО п’ять бойовиків загинуло, троє – травмовані. Також, внаслідок масштабної ДТП 8 терористів отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Протягом доби втрати противника склали у 1 АК: п’ять загиблих зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 3 поранених зі складу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ). Крім того, 8 військовослужбовців було травмовано внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди”, – уточнює розвідка.