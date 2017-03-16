2017 03 16 17:10:46

ВР схвалила компенсацію з бюджету 50% вартості житла для учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб

Верховна Рада України прийняла законопроект №4550 «Про внесення змін до статті 4 Закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (щодо реалізації державних житлових програм).

«Дія закону в першу чергу направлена на учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб, зокрема збільшення компенсації з держбюджету при купівлі житла учасниками АТО та внутрішньо-переміщеними особами до 50% його вартості. Цей закон вкрай важливий як з точки зору підтримки наших громадян, так і для розвитку будівельної галузі, а також для держави, яка виконує свої соціальні зобов’язання», – зазначив Геннадій Зубко.

Сьогодні в рамках Державної цільової програми будівництва доступного житла на 2010-2017 р.р., реалізується механізм, який передбачає сплату державою 30% вартості нормативної площі житла.

Крім того, законом передбачена держпідтримка в забезпеченні населення доступним житлом через надання пільгового іпотечного кредиту.

Також, однією з проблем, на розв’язання якої спрямований закон, є встановлення реальних відсоткових ставок за користування пільговими відсотковими кредитами на придбання житла, що надаються виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла.