2017 03 25 18:34:58

Впродовж години у Полтаві розшукували 9-річного хлопчика

Учора до поліції Полтави надійшло повідомлення від чоловіка про те, що після 18-ї години не повернувся додому його малолітній син.

На встановлення місця перебування дитини орієнтували весь особовий склад поліції. Упродовж години хлопчика вдалося знайти й повернути додому. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Дитина перебувала у одній із квартир будинку, де проживає. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.