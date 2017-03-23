2017 03 23 12:40:18

Вночі у Полтаві зафіксували 3 наркозлочини

Учора близько 23-ї години на вулиці Соборності поліцейські помітили двох чоловіків, які дивно себе поводили. Охоронці порядку їх перевірили.

Під час поверхневого огляду у 36-річного громадянина інспектори виявили поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору та згорток із речовиною зеленого кольору рослинного походження. У його 35-річного товариша також поліцейські виявили два подібні згортки із зеленою речовиною з характерним запахом канабісу.

За дві години на вулиці Козака, охоронці порядку помітили трьох підозрілих осіб. Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну та пристрій для її вживання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

У всіх випадках на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Виявлені згортки були вилучені та направлені на експертизу.