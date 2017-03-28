Вночі на Семенівщині обікрали агрофірму (ФОТО)

Працівники поліції встановили особу чоловіка, який викрав із складу агрофірми 6 мішків посівної кукурудзи. Повідомлення про крадіжку днями надійшло до Семенівського відділення поліції зі служби охорони підприємства.
«На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу крадія.
Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми з законом за аналогічні правопорушення, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.
“Підозрюваний приїхав до зернового складу близько 3-ї ночі на автомобілі свого товариша. За допомогою пилки він пошкодив навісний замок і проник у приміщення, звідки викрав 6 мішків посівної кукурудзи, аби в подальшому використати її у власних цілях”, – повідомив начальник Семенівськоговідділення поліції Сергій Джулай.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) поєднане з проникненням в інше приміщення чи сховище). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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