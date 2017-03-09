2017 03 09 15:29:45

Вірші великого Кобзаря читали в Головному управлінні ДФС у Полтавській області

До дня народження Тараса Шевченка у ці березневі дні по всій Україні проходять різноманітні акції, флешмоби та інші заходи метою яких є вшанувати пам’ять великого Кобзаря, показавши знання його творчості та встановлені йому пам’ятники, що свідчить про його визнання та любов українського народу.

Згадали творчість Кобзаря і в Головному управлінні ДФС у Полтавській області, де з нагоди відзначення Шевченківських днів відбулося колективне читання працівниками органів ДФС поезії Кобзаря. А саме, 9 березня 2017 року – у день народження видатного поета, близько 50-ти працівників ГУ ДФС Полтавщини, на чолі із в.о. начальника Головного управління Сергієм Садовим, зачитали рядки вірша поета „Садок вишневий коло хати…”. Долучився до цього заходу та став його почесним гостем Народний депутат від Полтавщини Костянтин Іщейкін.

Нагадаємо, що цими днями триває міжнародний флешмоб «Global Shevchenko», організатори якого – громадські організації «Батьківщина Молода» та «Ukrainians» закликають українців по всьому світу прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку та одночасно зачитати його вірші.

Загалом, в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. На Полтавщині встановлено близько 20-ти пам’ятників цьому діячеві культури.

Головне управління ДФС у Полтавській області