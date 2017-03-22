2017 03 22 08:54:53

Військовослужбовці Збройних сил провели чергові успішні пуски українських ракет (ВІДЕО)

Вчора відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України. Про це повідомляє прес-служба РНБО .





За словами Секретара Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

«Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», – зазначив Турчинов.

Він наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».