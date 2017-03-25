Військові льотчики з Миргорода провели зустріч зі священником Української Православної Церкви
У 831 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України відбулась зустріч особового складу зі священником Української Православної Церкви. Отець Андрій розповів про моральні та духовні цінності людського життя, а також наголосив на відповідальності, яка лягає на плечі людям у військовій формі. Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук 831- бригади тактичної авіації.
Під час зустрічі із льотчиками отець Андрій освятив службові приміщення та садок молодих фруктових дерев, який посадили та за яким доглядають військові. Також він подарував їм ікону Святого Миколая Чудотворця, якого здавна вважали одним із покровителів воїнів.
“Ви стали захисниками Батьківщини. У Священному Писанні сказано: «Немає більшої честі для православного християнина, ніж захищати свою землю. Немає більшої честі, ніж захищати свій народ. Немає більшої честі, ніж захищати свою сім’ю. І цесправдівелика честь, тому що ви служите і Богу, і людям. Ми повинні завжди пам’ятати, що тільки тоді людина буде здоровою, коли має чисте тіло і здорову душу. Для цього потрібно зовсім небагато: носити натільний хрестик, читати молитви. Нехай Господь Бог оберігає вас від поганих думок. Коли в голову «лізуть» важкі думки, промовляйте: «Господи помилуй! Господи, помилуй!» І так сто, двісті, триста, тисячаразів”, – зазначив під час зустрічі отець Андрій.
Після слова настанови отець Андрій окропив святою водою усіх присутніх на плацу.
Військові зазначають, що подібні зустрічі підіймають моральний дух, пробуджують свідомість військовослужбовців. Адже кожен має чітко усвідомлювати свою важливість для країни.
“Зміцнення віри у військовослужбовців, любові до Бога і ближніх своїх не менш значуща, аніж виховання патріотизму та поваги до загальнолюдських цінностей, розвиток стійких моральних якостей, формування прагнення до дисципліни та відповідальності. Життя кожної людини є дорогоцінним Божим даром, який потрібно цінувати та берегти кожну мить перебування людини на землі”, – розповів заступник командира по роботі з особовим складом майор Геннадій Офіленко.
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