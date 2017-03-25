2017 03 25 17:01:31

Військові льотчики з Миргорода провели зустріч зі священником Української Православної Церкви

831- бригади тактичної авіації У 831 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України відбулась зустріч особового складу зі священником Української Православної Церкви. Отець Андрій розповів про моральні та духовні цінності людського життя, а також наголосив на відповідальності, яка лягає на плечі людям у військовій формі. Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук

Під час зустрічі із льотчиками отець Андрій освятив службові приміщення та садок молодих фруктових дерев, який посадили та за яким доглядають військові. Також він подарував їм ікону Святого Миколая Чудотворця, якого здавна вважали одним із покровителів воїнів.

“Ви стали захисниками Батьківщини. У Священному Писанні сказано: «Немає більшої честі для православного християнина, ніж захищати свою землю. Немає більшої честі, ніж захищати свій народ. Немає більшої честі, ніж захищати свою сім’ю. І цесправдівелика честь, тому що ви служите і Богу, і людям. Ми повинні завжди пам’ятати, що тільки тоді людина буде здоровою, коли має чисте тіло і здорову душу. Для цього потрібно зовсім небагато: носити натільний хрестик, читати молитви. Нехай Господь Бог оберігає вас від поганих думок. Коли в голову «лізуть» важкі думки, промовляйте: «Господи помилуй! Господи, помилуй!» І так сто, двісті, триста, тисячаразів”, – зазначив під час зустрічі отець Андрій.