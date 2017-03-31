2017 03 31 09:03:28

Відтепер на Полтавщині кожен, хто досягнув 14 років зобов’язаний оформити паспорт

Так званий «внутрішній» паспорт у вигляді книжечки в Миргороді вже не оформляють. Кожен громадянин України, який досягнув 14 років зобов’язаний оформити паспорт.

Дітям оформлення паспорта вперше проводиться безкоштовно. Особи, які оформляють паспорт у зв’язку з обміном при зміні прізвища, імені, при втраті, крадіжці паспорта та тим, у кого паспорт пошкоджений та є непридатним для користування за оформлення паспорта необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого на сьогодні складає 279 грн. Громадяни, які досягли 25-ти та 45-ти річного віку мають право вибору: або вклеювати фотокартку в існуючий паспорт, або ж оформити id-картку, повідомляють у Миргородській міській раді.

Для оформлення закордонного паспорта громадянам необхідно звертатися до найближчого підрозділу міграційної служби незалежно від місця реєстрації, маючи при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та закордонний паспорт, якщо такий був. Під час оформлення документів здійснюється фотографування, сканування підпису та відбитків пальців рук особи, і без особистої присутності людини у підрозділі ДМС ці процедури провести неможливо.

Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на протязі 20 робочих днів становить 557,32 гривень , за 7 робочих днів – 810,32 гривень.