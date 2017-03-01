Відсьогодні зростають ціни на алкогольні напої

Через підвищення акцизного збору з 1 березня мінімальна ціна за півлітрову пляшку горілки зросте до 70 грн

Про це ЛІГА.net повідомив гендиректор асоціації “Укргорілка” Володимир Остапюк, передає Еспресо.TV.

За його словами, така ціна обґрунтована тим, що з 1 березня підвищується акцизний збір.

“Якщо раніше в вартості пляшки горілки акциз становив 14 грн, то з 1 березня ця сума становитиме 21 грн. При цьому з відпускної ціни пляшки стягується 20% ПДВ”, – говорить він.

Сьогодні мінімальна ціна пляшки горілки становить близько 55 грн. При цьому рівень тінізації ринку досягає 40%.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Верховна Рада проголосувала за зміни до Податкового кодексу, зокрема, за підвищення ставки акцизного збору на спирт і міцні алкогольні напої на 50%.

З 1 березня акцизний збір на міцні спиртні напої підвищиться на 50%, до 105,8 грн/літр 100% спирту.

Виросте ще й акцизний збір на пиво, міцне вино і ігристе вино в 2 рази – до 2,48 грн/літр, 7,16 грн/літр і 10,4 грн/літр відповідно.