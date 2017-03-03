2017 03 03 15:37:56

Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном

Сьогодні відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. До порядку денного було включено сімнадцять питань.

У роботі взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови облради Анатолій Ханко та перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький. Засідання провів голова комісії, депутат обласної ради Микола Бондар.

Про виконання у 2016 році Плану заходів з реалізації Стратегії з розвитку Полтавської області на період 2015 – 2017 рр, повідомила директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іващенко.

“У 2016 році було реалізовано 27 проектів, це майже 96% від запланованого на рік. В рамках реалізації нашої стратегії ми отримали розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Що стосується амбулаторій та поліклінічних закладів, то їх налічується 47 в 2015 році їх було лише 25. Якщо говорити про надання робочих місць то у 2015 році кількість місць , що створилися було лише 9 тисяч 123, у 2016 це було 9 тисяч 169 лише за 9 місяців.” – розповіла Інна Іващенко

Загалом під час комісії депутати обговорили низку питань.

Про затвердження обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту у 2017 – 2020 роках повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Буцький.

Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадянта оборонної роботи 2016 – 2020 років, повідомив начальник відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Полтавської ОДА Генадій Безуглий.

Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2016 рік повідомив директор Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації Павло Кропивка.

Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2017 році повідомив директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігор Піддубний.