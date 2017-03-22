Верховна Рада звернулась до Конгресу США із закликом надати Україні статус основного союзника поза НАТО
Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США щодо гарантій безпеки для України. Депутати закликають надати нам статус основного союзника поза НАТО.
За постанову проголосували 232 народних депутати.
“У відповідності з духом і буквою Будапештського меморандуму, а також в розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонного угоди і надання Україні статусу основного союзника поза НАТО”, – йдеться в тексті звернення.
Як стверджують депутати в постанові, статус основного союзника поза НАТО матиме “величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора і запобігання розпалювання великої війни в Європі”.
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