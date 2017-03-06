Ведучих Євробачення вдягатимуть українськи дизайнери

Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, ARTEMKLIMCHUK, Podolyan, Theo, Burenina, AndreTan, Indposhiv і Gapchuk – одинадцять модних брендів, які розроблятимуть ескізи костюмів для ведучих найпопулярнішої події Європи.
“Ми вважаємо за честь співпрацювати з найкращими українськими дизайнерами і абсолютно відкриті до будь-яких їхніх ідей. Цей конкурс на створення образів для ведучих – прекрасна можливість показати, що в Україні є ще й багато талановитих дизайнерів, якість роботи яких не поступається якості роботи зарубіжних фахівців. Тим більше, що в основі загальної концепції шоу Євробачення-2017, яка охоплюватиме все творче оформлення пісенного конкурсу, окрім конкурсних номерів учасників, закладена ідея: “Зроблено в Україні”. І ми дуже вдячні редакції VogueUA за допомогу в організації конкурсу, результатом якого стануть образи для наших харизматичних ведучих”, – розповіла заступник шоу-продюсера Євробачення-2017 Олена Агєєва.
Спільно з редакцією VogueUA оргкомітет цьогорічного пісенного конкурсу обере кількох дизайнерів-переможців. Загалом оберуть 17 образів, у які ведучі Євробачення-2017 перевтілюватимуться під час усіх шоу.
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